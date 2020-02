Lottenweiler feiert Hemedglonker

In Lottenweiler hat am vergangenen Freitag alljährliche Hemedglonker stattgefunden. Nach einem kleinen Umzug durch das Dorf, feierte man im Dorfgemeinschaftshaus Lottenweiler gemeinsam mit den Lumpenkapellen Grünkraut, dem Chaosorchester Neukirch und Fötzles Brass in Nachthemd, Schlafmütze und Morgenmantel bis tief in die Nacht. Das unterhaltsame Programm lieferten dabei die Jugendtanzgruppe der Gehrenmännle Ailingen sowie das Zunftballett Brochenzell. Bei sehr guter Stimmung war der Abend ein voller Erfolg, schreiben die Veranstalter.