Lothar Stier arbeitet sei 45 Jahren bei Anton Häring KG

Bubsheim (pm) - „Wir sind inmitten eines hart umkämpften Arbeitsmarktes in einer enorm schnelllebigen Zeit – und dürfen 36 Mannschaftskolleginnen und -kollegen ehren, die seit einem oder sogar mehreren Jahrzehnten Teil unserer Erfolgsgeschichte sind. Ich glaube, an dieser Stelle glücklich, dankbar und stolz zu sein, ist völlig angebracht.“ Jürgen Häring, Geschäftsführer der Anton Häring KG in Bubsheim, weiß um den hohen Stellenwert, den diese Unternehmenstreue einnimmt. Einige der Jubilare haben ihre Karriere bereits mit dem regionalen Präzisionsteilehersteller gestartet.

„Wir blicken trotz der Covid-19 Pandemie auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr“, so Jürgen Häring. Möglich sei dies aufgrund der Mannschaftsstärke – eine recht junge Mannschaft, deren Durchschnittsalter gerade einmal bei 36 Jahren liege.

Als Lothar Stier 1975 seine Karriere bei Häring startete, waren viele seiner heutigen Arbeitskolleginnen und -kollegen noch nicht auf der Welt. „45 Jahre in einem Unternehmen – da erlebt man viel, da sieht man viel. Aber wohlgefühlt habe ich mich immer, sonst wäre ich ja nicht hier“, wird der 60-Jährige in der Pressemitteilung zitiert. Er arbeitet seit 45 Jahren im Rohmateriallager und versorgt die Maschinen im Betrieb täglich mit Material.

Sein Kollege und ebenfalls Jubilar Anton Sprenger ist 40 Jahre im Unternehmen, hat eine Lehre als Mechaniker absolviert und war 30 Jahre im Aufbau und der Entwicklung der Weiterbearbeitung tätig.

In den vergangenen Jahren wurden die Jubilare des rund 4000-köpfigen Familienkonzerns stets an der Weihnachtsfeier geehrt. Da dies in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Verordnungen nicht möglich ist, wird die Jubiläumsfeier im nächsten Jahr nachgeholt. „Wir möchten unsere Anerkennung und unseren Dank natürlich zeigen. Wertschätzung sollte im Arbeitsleben einen hohen Stellenwert einnehmen – und das nicht nur zu Feierlichkeiten“, erläutert Geschäftsführer Jürgen Häring.

Der Präzisionsteilehersteller zahlt zum Jahresende die Corona-Prämie in Höhe von bis zu 1500 Euro an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus: „Wir möchten die Motivation unserer Mannschaftsmitglieder anerkennen und bestärken", so Jürgen Häring.