Londons Sportsommer endet mit Schlussfeier der Paralympics

London (dpa) - Die Schlussfeier der Paralympics im Olympiastadion setzt heute Abend einen Schlusspunkt unter den Londoner Sportsommer. Offizielle Stars der Abschlusszeremonie der Paralympics werden Coldplay sein - spekuliert wird in britischen Medien auch über Auftritte von Rihanna oder Rapper Jay-Z. Die Show steht unter dem Motto „Fest der Flamme“. Die deutschen Sportler, von denen am letzten Tag niemand mehr am Start ist, schließen die Spiele mit insgesamt 18 Goldmedaillen ab.