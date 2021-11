Londons Feuerwehr ordert bei Magirus die höchsten Drehleitern Europas

Die Londoner Feuerwehr hat 15 Drehleitern bei Magirus bestellt, drei davon mit einer Höhe von 64 Metern. Damit verfüge die „London Fire Brigade“ (LFB) laut Mitteilung der Ulmer Firma über die höchsten Drehleitern in Europa.

Schon mehr als 100 Jahre Partner der Londoner Feuerwehr

Magirus liefere schon seit 1905 Feuerwehrfahrzeuge an die Londoner Feuerwehr. Eingefädelt worden sei der neue Deal über den britischen Vertriebspartner Emergency One.

Die Londoner Feuerwehr hatte zuvor umfassende Pläne zum Upgrade und Ausbau ihrer bestehenden Flotte angekündigt. Im Juni 2017, nach dem Brand des Grenfell Towers, sei beschlossen worden, die Flotte um drei Drehleitern mit erweiterter Höhe zu ergänzen. 72 Menschen kamen bei dem Brand ums Leben.

Seither habe die Londoner Feuerwehr einige Verbesserungen vorgenommen, um noch effektiver auf Hochhausbrände reagieren zu können.

Die Londoner Feuerwehr verfügt mit den M64L-Drehleitern von Magirus über die höchsten Drehleitern Europas. (Foto: Magirus)

Die in Ulm bestellten M64L-Drehleitern seien mit einer Höhe von 64 Metern die höchsten Drehleitern in Europa. Jede der Leitern sei mit einem Fahrstuhl über die gesamte Länge des Leitersatzes ausgestattet.

Um in der dicht bebauten Stadt einen möglichst kleinen Wenderadius für die zwölf Meter langen Fahrzeuge zu gewährleisten, wurden Vier-Achs-Fahrgestelle von Scania mit Nachlaufachse gewählt. Und zur besseren Einschätzung einer Brandsituation seien an der Spitze der Drehleitern Kameras mit Wärmebildtechnik integriert, die auch Livestream-Bilder für die Einsatzleitung ermöglichen.

Sensoren warnen, wenn das Wetter umschlägt

Die Drehleitern verfügten zudem über Sensoren, die die Bediener rechtzeitig warnen, wenn die Wetterbedingungen, zum Beispiel die Windbelastung, zu extrem sind, um die Leitern in ihrer voll ausgefahrenen Höhe sicher verwenden zu können.

Xavier Moreau, Direktor Vertrieb und Marketing bei Magirus: „Die Konfigurationen der gelieferten Fahrzeuge für die Londoner Feuerwehr wurden in intensiver Zusammenarbeit mit dem Kunden und Emergency One entwickelt und schließlich an die spezifischen Bedürfnisse der London Fire Brigade angepasst. Nur die zuverlässigste und modernste Technik kann hier den Anforderungen und den hohen Belastungen gerecht werden. Wir sind daher sehr stolz darauf, dass die Londoner Feuerwehr seit Jahrzehnten Magirus-Drehleitern einsetzt.“