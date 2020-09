London legt Gesetzesentwurf für Änderung am Brexit-Deal vor

Von Schwäbische Zeitung

Trotz Corona-Krise haben Sigmaringer und Auswärtige diesen Sommer den Kneippgarten am Donau-Ufer beim Bootshaus angenommen und die Wasser-Tretanlage, das Armbeckens sowie den Rasen für gymnastische Übungen genutzt. Dies war der Eindruck des Aufsichtspersonals, wie der Kneipp-Verein in einer Pressemitteilung informiert. Jetzt plant der Verein, eine neue Initiative zu starten und zu zeigen, dass auch in schwierigen Krisenzeiten Vereinsleben möglich ist.