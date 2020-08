Lokal einkaufen und damit auch noch Vereine vor Ort unterstützen

Von Deutsche Presse-Agentur

Fast 950.000 Autobesitzer im Südwesten dürfen künftig auf niedrigere Beiträge für ihre Kfz-Haftpflichtversicherungen hoffen. In 8 der 44 Zulassungsbezirke in Baden-Württemberg gelten ab sofort niedrigere Regionalklassen, die bei den Kosten für Kfz-Haftpflichtversicherungen berücksichtigt werden, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mitteilte.

Zu den Profiteuren zählen Autobesitzer aus Mannheim, Heidenheim, Freudenstadt und Freiburg sowie den Regionen Bodenseekreis, Breisgau/Hochschwarzwald, ...