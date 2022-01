Löhne in der Gebäudereinigung deutlich gestiegen

Die rund 1840 Reinigungskräfte im Landkreis Ravensburg bekommen im neuen Jahr deutlich mehr Geld. Das teilt der Bezirksverband der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit.

Der Einstiegsverdienst in der Branche klettert demnach auf 11,55 Euro pro Stunde – vier Prozent mehr als bisher. Wer als Fachkraft Glasflächen und Fassaden reinigt, kommt ab sofort auf einen Stundenlohn von 14,81 Euro. Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft rät den Beschäftigten nun, ihren Lohnzettel genau zu prüfen. „Es handelt sich hierbei um die Mindestlöhne in der Gebäudereinigung. Weniger darf keiner mehr verdienen. Und mit der nächsten Abrechnung muss das Plus auf dem Konto sein“, sagt Andreas Harnack, Regionalleiter der IG BAU Baden-Württemberg. Wer dennoch leer ausgehe, solle sich an die Gewerkschaft wenden. Anfang 2023 erhöht sich der Einstiegslohn im Gebäudereiniger-Handwerk erneut – auf dann zwölf Euro pro Stunde (plus 3,9 Prozent).

Gute Nachrichten zum Jahreswechsel gibt es auch für Nachwuchskräfte: Die Vergütungen für Azubis steigen jetzt auf 830 Euro im ersten, 965 Euro im zweiten und 1125 Euro im dritten Ausbildungsjahr.