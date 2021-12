Lockdown war für Waisenkinder in Nepal hart

Wohl nahezu alle Eltern von schulpflichtigen Kindern haben die Schulschließungen und die Betreuung ihrer Kinder zu Hause in Corona-Zeiten als belastend empfunden. Wie ergeht es dann wohl den Kindern und Betreuern in einem Waisenhaus mit vielen Kindern?

Monatelang war für mehr als 40 Waisenkinder das Waisenhaus von Govinda im Süden von Kathmandu (Nepal) der einzige Aufenthaltsort. Sie konnten fast zwei Jahre lang ihre Verwandten oder die noch vorhandenen Familienangehörigen nicht besuchen. Zu den nepalesischen Festivals Dashain und Tihar war diese jedoch wieder möglich.

Darüber freute sich auch der neunjährige Santosh, der Ende 2018 ins Waisenhaus von Govinda kam. Zum ersten Mal konnte er seineGroßmutter besuchen. Und diese war überglücklich, ihren Enkel endlich wiederzusehen. Sie segnete ihn mit einer roten Tika auf der Stirn und wünschte ihm Gesundheit und ein glückliches Leben. „Dies war das schönste Festival meines Lebens. Ich werde mich immer daran erinnern“, sagt Santosh. Um auch den Familien zu helfen, die während der Festivalzeit mehr Menschen zu verköstigen haben, erhielten sie vom Verein eine finanzielle Unterstützung für Lebensmittel in dieser Zeit.

„Jedes zweite Kind in Nepal ist unterernährt“, berichte Tabea Elena Fischer, Vorstandsmitglied von Govinda. Fischer ist mitverantwortlich für den Fachbereich Gesundheit. Sie ist regelmäßig in Kontakt mit den nepalesischen Mitarbeitern um in allen gesundheitlichen Fragen Hilfestellung zu geben. Im Fachbereich Gesundheit sind zwei deutsche Ärzte, eine Apothekerin, eine Ergotherapeutin und zwei weitere Mitarbeitende engagiert, welche beratend wirken.

„Jedes Kind und auch die Angestellten haben ein Covid-Paket mit nach Hause bekommen. Darin enthalten sind Schnelltests, Fieberthermometer, Masken und weitere Hygienematerialien. Auf diese Weise wird das Wissen über Hygiene direkt in die Familien mit eingebracht und in der nepalesischen Gesellschaft weitergegeben“, so Fischer. „Nach Lebensmittellieferungen für Familien in unterschiedlichen Regionen Nepals und Lieferungen von medizinischem Material an Gesundheitsstationen in abgelegenen Dörfern, ist dies noch eine weitere pandemiebedingte Maßnahme für die Menschen.“

Aktuell werden wieder Kinder neu im Waisenhaus aufgenommen. Die Familienverhältnisse und die Situation der Kinder werden vorab genauestens überprüft. Gibt es noch Familienmitglieder die die Kinder versorgen können, so ist manches Mal eine Familienunterstützung und die betreuende Begleitung der Familien für die Kinder sinnvoller. Für andere Kinder hingegen wird das Waisenhaus zu einer neuen liebevollen Heimat. Finanziert wird dies über Patenschaften des Vereins aus Deutschland und der Schweiz. Der Schulbesuch und auch Ausbildungsmodule von stark benachteiligten Kindern, welche noch in ihren Familien leben, werden über Schulpatenschaften oder eine Ausbildungspatenschaften finanziert. Govinda unterhält seit 2002 auch die Shangrila International School und ein Ausbildungszentrum neben weiteren Dorf- und Gemeindeprojekten.

Weihnachten hingegen wird in dem vorwiegend hinduistisch geprägten Nepal nicht gefeiert. Auch im Buddhismus, der zweitgrößten Religion in Nepal, hat das Weihnachtsfest keine Bedeutung. Sind jedoch europäische Volontäre in den Projekten vor Ort, so wird ein Weihnachtsbaum aufgestellt und Geschenke werden verteilt. Diese werden von den Kindern natürlich mit Freude angenommen. Pandemiebedingt sind dieses Weihnachten noch keine Volontäre im Einsatz. Der Verein hofft, dass dies bald wieder möglich sein wird.