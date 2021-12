Lockdown verhindert Jubiläumsfeierlichkeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über Monate hinweg hatte sich der Gesangverein 2020 auf das 175-jährige Jubiläum vorbereitet. Seit etlichen Wochen probte man gemeinsam mit dem Gesangverein Eintracht Kolbingen für die beiden Auftritte beim Gottesdienst in der Kirche und beim Festakt in der Halle. Die Festschrift lag schon gedruckt auf dem Tisch. Doch in den Tagen und Stunden vor den Feierlichkeiten Mitte März überschlugen sich die Ereignisse. Während der Gottesdienst in der Kirche noch musikalisch umrahmt werden konnte, musste der Festakt wegen hoher Ansteckungsgefahr ausfallen.

Danach ruhte das Vereinsleben weitestgehend für nahezu 1 1/2 Jahre. Erst jetzt, Anfang September, kam man wieder zusammen, um die Jahresversammlung für 2020 nachzuholen und wieder im erforderlichen Hygieneabstand miteinander zu singen. In der ersten Probe stellte Dirigent Erwin Ulmer fest, dass die Männer das Singen nicht verlernt hatten. Im Gegenteil: Er war überrascht, was die kleine Sängerschar noch musikalisch zustande brachte.

Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Vorstand Kurt Weizenegger fast alle aktiven Mitglieder sowie Bürgermeister Jörg Kaltenbach begrüßen und beruhigt feststellen, dass kein einziger Sänger sich mit dem Corona Virus infiziert hatte. Es sei für ihn eine Freude, dass man jetzt, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, den Probenbetrieb wieder aufnehmen könne.

Wie und wann man die ausgefallenen Feierlichkeiten nachholen kann, darüber möchte er noch keine konkreten Aussagen machen. Der weitere Verlauf der Pandemie ist noch nicht vorhersehbar.

Schriftführer Fridolin Henzler wies darauf hin , dass auch sein Jahresrückblick wesentlich kürzer ausfiel. Trotzdem konnte er ihn auch in Papierform, geschmückt mit Fotoaufnahmen an diesem Abend vorlegen.

Kassier Paul Huber konnte einen tadellosen Kassenbericht vorlegen. Dank verschiedener Spenden und Jubiläumsgaben konnte der Kassenstand sogar etwas erhöht werden.

Die Kassenprüfer konnten anschließend Paul Huber eine einwandfreie Kassenführung bestätigen und seine Entlastung beantragen.

Bei den Wahlen, die Bürgermeister Kaltenbach zu Anfang leitete, wurden alle Amtsträger in ihren Ämtern bestätigt. In diesem Zusammenhang würdigte Kaltenbach auch die Arbeit des ältesten Vereins Mühlheims und bestätigte, dass auch so ein kleiner Verein durchaus zur Gemeinschaft der Bürger beitrage. Eine ganz besondere Ehrung erhielt der älteste Sänger des Vereins, Siegfried Kossack: Er ist seit 70 Jahren ein treues Mitglied des Chores und trägt mit seiner immer noch klaren Tenorstimme zum Gelingen des Gesangs bei. So ein Jubiläum erreichen nur wenige Sänger im Land, und dazu noch bei beachtlicher körperlicher und geistiger Wachheit.

Immerhin auch beachtliche 60 Jahre singen Kurt Weizenegger und Fridolin Henzler im Verein. Sie sind als die beiden Vorstände durch ihre Arbeit und aber auch durch ihre sicheren Stimmen die Säulen des Vereins. Im Anschluss bedankte sich der Sänger Josef Horvath für die großzügige Spende des Vereins an seine Tochter. Ihr Haus im Ahrtal war bei der Flutkatastrophe schwer beschädigt worden.

Die Sänger schlossen die Hauptversammlung mit fröhlichen Liedern ab und waren alle glücklich, die letzten Monate so gut überstanden zu haben.