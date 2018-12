Lob, Respekt und Dankbarkeit

Leutkirch (sz) - „Liebe auf den zweiten Blick, die ein Leben lang hielt“: Wer das nach einem erfüllten Berufsleben sagt, kann guten Gewissens in den Ruhestand gehen. Wurde Erhard Hofrichter laut einer Pressemitteilung bei seiner ersten Bewerbung als Vier-Wochenpraktikant noch abgelehnt, so erhielt er wenig später eine Anstellung als Sonderschullehrer in der Schule der Stiftung St. Anna. Jetzt hat er nach 33 Dienstjahren seinen Platz als Rektor der Schule für seinen Nachfolger Hubert Wirth und dessen Stellvertreterin Gerlinde Mast frei gemacht.

Kompetent mit immer erkennbarer Haltung, ein Lehrer und Rektor, der seine Schüler mochte und sie auf dem Weg zurück in die Schule, um dort wieder Freude am Lernen zu finden begleitete, waren einige der Attribute, mit denen Stiftungsvorstand Michael Lindauer ein Bild von Erhard Hofrichter skizzierte, heißt es in dem Pressetext. Lindauer überbrachte auch den Dank des erkrankten Schulamtsdirektor i.K. Dr. Schulzki und die Wertschätzung für die freundschaftliche und zuverlässige Zusammenarbeit mit der Stiftung katholische freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart. „Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen“ – mit diesem Zitat Meister Eckarts begann die Schulamtsdirektorin des Schulamts Markdorf, Petra Blust, ihren Dank an Erhard Hofrichter. Seine Meinung hatte Gewicht im Schulamt, ihm ging es immer um das Wohl aller, Lehrer wie Schüler. Anschließend setzte Blust Hubert Wirth und Gerlinde Mast in ihre Ämter ein und brachte ihr Vertrauen auf eine Atmosphäre in gegenseitiger Offenheit und Wertschätzung zum Ausdruck. Beide arbeiten seit vielen Jahren in St. Anna.

Geld für Schulen ist Investition in die Zukunft

Seine Verbundenheit mit der Stiftung und dadurch auch mit Hofrichter brachte Landtagsabgeordneter und Stiftungsratmitglied Raimund Haser in seinen Grußworten zum Ausdruck. Zudem positionierte er sich für die Beibehaltung von Sondereinrichtungen, was aus seiner Sicht gut zum Inklusionsgedanken passe, wird er in dem Pressebericht zitiert. Inklusion bedeutet die Teilhabe an der Gesellschaft. Dies zu ermöglichen, ist eine Aufgabe aller Bildungseinrichtungen und gelingt dort, wo man Kinder und Jugendliche bei dem abholt, was sie leisten können. Dies hätten viele Eltern und all diejenigen erkannt, die tagtäglich mit diesen Kindern arbeiten würden, Haser würde sich wünschen, dass ihre Meinung viel mehr Gewicht bei politischen Entscheidungen hätte. „Danke für die Leidenschaft und all das Positive, was Sie bewirkt haben“, schloss Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle seine Grußworte im Namen der Stadt Leutkirch. Durch seine Tätigkeit im Stiftungsrat und auch dem Austausch mit Hofrichter sei ihm bewusst geworden, was in St. Anna geleistet würde, generell sei in Schulen angelegtes Geld immer eine Investition in die Zukunft.

Konrad Gutemann brachte als Leiter des Jugendamts Ravensburg den Dank und die Grüße der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit: „Sie waren uns ein kritischer und wertschätzender Partner. St. Anna als eine wichtige Jugendhilfeeinrichtung in unserem Landkreis ist in den Zeiten des Wandels sich stets treu geblieben, und dies ist mit Ihr Verdienst.“

Die letzte Rede gebührte Erhard Hofrichter: „Mein Dank geht an alle Schüler, ich habe euch stets respektiert und wertgeschätzt. Mein Dank geht an mein Kollegium und alle Mitarbeiter in St. Anna, unser gegenseitiges freundliches und wertschätzendes Miteinander macht mich demütig und stolz.“