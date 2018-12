Traditionell hat am zweiten Adventssamstag die Weihnachtsfeier der SHW-Bergkapelle Wasseralfingen im Kellerhaus in Oberalfingen stattgefunden. Dabei wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Nach der Begrüßug durch den Vorsitzenden Eugen Krämer durfte natürlich die musikalische Umrahmung nicht fehlen, die in diesem Jahr durch das Klarinettenensemble erfolgte. Himmlischen Beistand bekamen die Musiker mit ihren Angehörigen durch zwei Engel. Christa Stirner und Heike Schreckenhöfer deckten in Reimen und Bildern den einen oder anderen Fauxpas auf, der während des vergangenen Jahres passierte.

In ihren Grußworten lobten die Gäste – darunter die Ortsvorsteherin von Wasseralfingen, Andrea Hatam, der Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport und Kultur, Armin Peter, und als Vertreter des Betriebsrats von SHW Automotive, Ralf Mayer – vor allem die vorbildliche Jugendarbeit des Orchesters und die zahlreichen Aktionen der Jugendlichen für die Kanadareise im Jahr 2020. Für den Betriebsrat sagte Ralf Mayer die volle Unterstützung für die dringend notwendige Dachsanierung am Probenraum zu.

In seinen Gedanken zur Weihnachtszeit beschrieb Krämer, wie wichtig es besonders an Weihnachten sei, eine Heimat zu haben und nach Hause kommen zu können. Vielen Menschen bliebe dies in der heutigen flüchtigen Zeit verwehrt. Er schloss mit einem Rückblick auf zahlreiche Veranstaltungen und musikalische Höhepunkte im vergangenen Jahr.

Treue Mitglieder ausgezeichnet

Gemeinsam mit Krämer ehrte Hubert Rettenmaier, der Vorsitzende des Blasmusikverbandes, verdiente Mitglieder. Sowohl eine Vereinsehrung, als auch eine Auszeichnung vom Blasmusikverband erhielten für zehn Jahre Julia Hönle, für 20 Jahre Mona Krämer und für 40 Jahre Martin Gaschler und Alexander Pukrop. Für langjährige Verbundenheit und Mitgliedschaft im Verein konnten Jörg Dittrich, Beate Kühnhöfer, Michael Jakob (je zehn Jahre), Carmen Beißwenger, Christina Kiefner, Rebecca Opferkuch, Franz Stocker (je 20 Jahre), Roland Rieger (40 Jahre), Werner Schwarze sen. (50 Jahre) und Franz Pfleiderer (60 Jahre) geehrt werden.

Eine Ehrung vom Verband für 20 Jahre erhielten Johannes Angstenberger und Dorothea Sobotta. Corinna Werrlein wurde mit der Förderernadel in Gold für ihre 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Bergkapelle ausgezeichnet, bei der sie schon verschiedene Vorstands- und Ausschusspositionen innehatte.