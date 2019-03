Großes Lob für großes Interesse an guter Ausbildung gab es für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sießen im Wald bei ihrer 32. Jahreshauptversammlung in Hörenhausen. Dabei zeigte sich die Sießener Wehr als starke, engagierte Truppe, die sich neben ihren eigentlichen Aufgaben auch aktiv im Gemeindeleben einbringt. Bei der Totenehrung wurde besonders dem vor kurzem verstorbenen Ehrenkommandanten Ferdinand Thanner sen. gedacht.

Für Kommandant Torsten Guter gab es in seinem Jahresbericht „wieder einiges zu berichten“. Die 27 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen waren bei den elf Einsätzen mit 300 Stunden mit Aktionen der verschiedensten Art vom Lkw-Unfall über Unwetter bis zu Ölspuren gefordert.

Wie schon seit Jahren zu beobachten, waren wiederum vielseitige verkehrs- und witterungsbedingten Einsätze und auch technische Hilfeleistungen dabei, „welche uns zum Teil vor Herausforderungen stellten“, so Kommandant Guter. Dabei lobte er seine Kameraden, „ihr seid immer mit viel Engagement bei den Einsätzen dabei“. Auch sei er „stolz auf seine Mitstreiter für ihr großes Interesse an guter Ausbildung“ mit vielen zeitaufwendigen Weiterbildungsmaßnahmen, „die ihr alle mit Bravour vollbringt“ und so dafür sorgt, dass „in Notsituationen das richte Knowhow vorhanden ist“.

Die Resonanz der Besucher bei der Feuerwehrhockete und auch beim weihnachtlichen Hofmarkt „ist durchweg positiv und durchaus eine Bereicherung für das Dorfleben“, so Kommandant Guter. Auch mit dem Aufstellen des Maibaumes in Weihungszell „halten wir eine schöne Tradition im Dorf aufrecht“. Die „Feuerwehrkapelle“ würde nach einem Fassadenanstrich und mit neuer Türe wieder „im neuen Glanz erstrahlen“.

Weitere Renovierungsarbeiten würden in diesem Jahr anstehen. Besondere Freude habe Kommandant Torsten Guter der mehrtägige gemeinsame Ausflug nach Berlin bereitet, „wo wir einiges über unsere Hauptstadt erfuhren und als Highlight bei der Führung im Bundestag durch unseren Bundestagsabgeordneten Josef Rief auch ungewöhnliche Orte des Bundestages sahen“.

Zu 35 Sitzungen trafen sich die Kommandanten der Gesamtgemeinde Schwendi, um etwa nach den Vorgaben des Landkreises die Alarm- und Ausrückordnung neu zu gestalten und für alle Feuerwehren zu vereinheitlichen. Auch wurde eine gemeinsame Feuerwehrübung mit den Feuerwehren der Gesamtgemeinde Schwendi in der Klinik Dietenbronn mit der Versorgung und Unterbringung der dortigen Patienten durchgeführt. In 21 Feuerwehrproben mit 1365 Übungsstunden erhielten die aktiven Feuerwehrmänner und – frauen ihr Rüstzeug für ihre Einsätze, dabei wurden immer wieder verschiedene Szenarien geprobt. Auch die jährliche Hauptübung mit verschiedenen Aufgabenstellungen fand Erwähnung. Er dankte allen Feuerwehrkameraden für ihren eifrigen Dienst zum Wohle und zur Sicherheit aller Mitmenschen.

Auch auf die weitere Verbesserung des Ausbildungsstandes und die Qualifikation wird großer Wert gelegt. Das bezeugen auch die vielen Teilnahmen an Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene. Joshua McQuilton hat mit Erfolg am Truppmann – Lehrgang teilgenommen. Christoph Mast nahm mit Erfolg am Truppführer - Lehrgang teil. Den Atemschutz – Lehrgang schloss Valentin Springer erfolgreich ab. Am Seminar Sonderfahrzeugführer haben Thomas Lupschina, Benjamin Mann, Daniel Pautz und Nicole Wiedenmann teilgenommen. Julian Gräter absolvierte mit Erfolg den Gruppenführer-Lehrgang in Bruchsal. Schriftführer Valentin Springer brachte das vergangene Jahr nochmals chronologisch in Erinnerung, wobei sich die Feuerwehr.

Im Finanzbericht des Kassenverwalter Arthur Thanner machten sich die eigenen Veranstaltungen und die Kameradschaftspflege im Kassenbestand bemerkbar. Von vielen Aktivitäten der Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain, der auch drei Jugendliche aus Sießen angehören, berichtete Jugendwart Benjamin Thanner.

Ortsvorsteher Wolfgang Thanner leitete die Entlastung ein, er dankte der Feuerwehr im Namen der Gemeinde für den wichtigen Dienst für die Allgemeinheit und lobte „die gute Zusammenarbeit und auch ihren Einsatz für Brauchtum und Tradition“.

Vier Feuerwehrkameraden wurden wegen ihrer Dienststellung und nach der erfolgreichen Teilnahme an Fortbildungslehrgängen befördert: Joshua McQuilton (Feuerwehrmann), Daniel Pautz und Florian Schlierer (Oberfeuerwehrmann) und Julian Gräter (Löschmeister und Gruppenführer).