Lkw verliert Ladung: Zwei Autos beschädigt

Ein aus Richtung Staig in Richtung Blitzenreute fahrender Lkw hat laut Polizeibericht am Samstagmittag kurz vor 12.30 Uhr einen Teil seiner Ladung auf der B 32 verloren. Es handelte sich um circa 30 Kilogramm schwere Sandkalksteine. Eine entgegenkommender Toyota kollidiert mit einem dieser Steine. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 10 000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Ein hinter dem Lkw befindlicher Fiat konnte ebenfalls einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen einen Stein. Der Sachschaden an diesem Fahrzeug beträgt schätzungsweise 2 000 Euro. Beide Fahrbahnen mussten laut Polizei für die Räumung der Unfallstelle vorübergehend vollständig gesperrt werden. Gegen den 40-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Vermutlich war die Ladung nicht ausreichend gesichert worden.