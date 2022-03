Lkw streift Brücke, Fahrer fährt weiter

Friedrichshafen (sz) - Ein 24-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montag gegen 20.40 Uhr mit seinem Lkw unter der Eisenbahnunterführung in der Markdorfer Straße durch. Er hatte laut Polizeibericht einen Bagger geladen. Dabei streifte der Bagger die Brücke, an der ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Der 24-Jährige setzte seine Fahrt in der Folge unvermindert fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Da durch die Kollision Teile der Brücke herabgefallen waren, rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen zur Reinigung der Straße an. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher durch die Polizei sowie ein Zeugenhinweis führten schließlich zur Ermittlung des Fahrers. Auch am Bagger war ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden.

Auf den Unfallverursacher kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu. Ein Statiker überprüfte die Brücke aufgrund der Beschädigungen noch in der Nacht.