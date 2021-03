Immenstaad (sz) - Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat sein Gespann am Montag kurz nach 14 Uhr auf der B 31 an der Einmündung zur Meersburger Straße und hat dabei ein hinter ihm stehendes Auto übersehen. Nach der Kollision, bei der an dem Auto laut Polizei ein Schaden von rund 3000 Euro entstand, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort.