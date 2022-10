Lkw kippt nach Fahrfehler um

Wolfegg (sz) - Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ist am Montag gegen 15 Uhr auf der L 324 ein Lkw umgekippt. Das berichtet die Polizei. Die 27-jährige Fahrerin des Sattelzugs kam zwischen Unterhalden und Grund in einer Linkskurve ins Bankett. In der Folge kippte der mit rund 25 Tonnen Kies beladene Lastzug nach rechts um. Die 27-Jährige blieb unverletzt, an dem Sattelzug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße bis in die Abendstunden gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.