Lkw-Fahrer übersieht Auto

Auf dem Einfädelungsstreifen an der Anschlussstelle Bad Waldsee-Nord der B 30 sind am Donnerstag gegen 6.30 Uhr ein Auto und ein Lastwagen seitlich kollidiert.

Während der 45 Jahre alte Fahrer des Lkw mit Anhänger an der Auffahrt verkehrsbedingt warten musste, versuchte ein 40-jähriger Renault-Lenker laut Pressemitteilung der Polizei rechts an dem Lastwagen vorbeizufahren. Beim Anfahren übersah der 45-Jährige das Auto und streifte dieses. Der Renault wurde durch die Wucht der Kollision nach rechts in die Leitplanke abgewiesen. Während beide Fahrer unverletzt blieben, entstand am Renault Sachschaden in Höhe von rund .500 Euro. Der Schaden am Lkw kann noch nicht beziffert werden.