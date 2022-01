Lkw-Fahrer beschädigt Stahlträger

Isny (sz) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens mit Kofferaufbau hat am vergangenen Wochenende zwei massive Stahlträger mit Basketballkörben an der Rainsporthalle in Isny beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte prallte demnach mit seinem Lastwagen in einer Höhe von drei Metern gegen die Träger und verbog sie, sodass Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Lastwagen unter anderem blau und grün lackiert ist.