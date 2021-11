Lkw-Fahrer aus Osteuropa überschreitet auf A 96 bei Leutkirch die Lenkzeit

Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2500 Euro musste ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Osteuropa hinterlegen, nachdem er laut Polizei an einer Kontrollstelle am Freitag gegen 10.30 Uhr vom Verkehrsdienst Kißlegg auf der A 96 bei Leutkirch angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten demnach fest, dass der Fahrer mit zwei Fahrerkarten unterwegs war. Durch die missbräuchliche Benutzung einer nicht auf ihn ausgestellten Fahrkarte konnte die Lenkzeit des osteuropäischen Lkw-Fahrers überschritten und die Ruhezeiten verkürzt werden. Ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft wurde eingeleitet.