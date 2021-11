Livetagung mit Rednern aus der Region

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kongressserie 2021/2022 am Samstag, 27. November von Jehovas Zeugen dreht sich um das Thema Glaube. Darum lautet das Motto der nächsten Tagung „Habt Glauben!“. Das Live-Programm beinhaltet mehrere Symposien und Vorträge mit Rednern aus der Region. Beginn ist um 9:30 Uhr.

Das Programm kann bereits jetzt auf der Website jw.org unter „Publikationen“ > „Bücher & Broschüren“ eingesehen werden. Weitere Informationen sowie den kostenlosen Zugang zur Tagung können über die Kontakttelefonnummer 0751 47 166 erfragt werden.

Warum immer noch „nur“ digital? Jehovas Zeugen führen bereits seit März 2020 pandemiebedingt keine Präsenzgottesdienste mehr durch und haben weltweit konsequent auf digitale Wege umgestellt. Dadurch versuchen sie weiterhin, ihre Gesundheit sowie die ihres Umfelds so gut es geht zu schützen. Darum führen auch Jehovas Zeugen in Ravensburg und Weingarten ihre Gottesdienste aktuell nur per Videokonferenz durch.