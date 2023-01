Live-Multivision über Kuba in der Neuen Tonhalle

Villingen-Schwenningen (sz) - „Kuba – zwischen Traum und Wirklichkeit“ heißt die Live-Multivision des Fotografen Tobias Hauser. Die Event-Reihe „story VS“ zeigt am Freitag, 13. Januar, in der Neuen Tonhalle in Villingen diese faszinierende Leinwandreise, heißt es in der Ankündigung. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Tobias Hauser, Fotojournalist und Buchautor, bereist seit mehr als 25 Jahren Kuba und ist dabei immer nah an den Menschen, die im Mittelpunkt seines Interesses stehen. Er macht sich auf die Suche nach Veränderungen im Land. Was tut sich, seit Fidel Castro gestorben ist? Seine Eindrücke und Begegnungen hat er in eindrucksvollen Bildern eingefangen. Alle lieben Kuba: Seit sich die Inselrepublik auch der nichtsozialistischen Welt öffnete, kommen Prominente hierher, und Reisende aus aller Welt folgen ihnen. Doch um wirklich zu verstehen, in welch tiefgreifendem Wandel sich das Land gerade befindet, genügt keine kurze Stippvisite. Dafür braucht es jemanden wie Tobias Hauser, dem selbst von Kubanern „der Blick eines Kubaners“ attestiert wird, heißt es in der Ankündigung weiter. Nur wenige Fotojournalisten seien mit Kuba so vertraut wie Tobias Hauser. Seit vielen Jahren besucht er die Karibikinsel regelmäßig. Längst ist er fest mit ihr verbunden, kennt sie fast besser als seine Heimat Freiburg im Breisgau. Doch Kuba ist voller Überraschungen, gerade in Zeiten des Wandels.