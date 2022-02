Jetzt im Video-Livestream: Über 1400 Wahlleute wählen neuen Bundespräsidenten

Die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit ist so gut wie sicher. Trotzdem ist es für viele Teilnehmer eine besondere Ehre an der Wahl zum neuen Staatsoberhaupt teilzunehmen. Neben den Abgeordneten des Bundestages sind genau so viele Delegierte aus den Landtagen mit dabei. Verfolgen Sie hier die Wahl in Berlin live im Video auf Schwäbsiche.de.

