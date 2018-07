Literaturtreff spricht über „Gott der kleinen Dinge“

Kressbronn (sz) - Der Literaturtreff Kressbronn befasst sich am Dienstag, 24. Juli, in der Lände in Kressbronn mit dem Roman „Der Gott der kleinen Dinge“. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Literaturtreff wagt damit einen Sprung weit über die europäischen Grenzen hinaus und geht auf ein literarisches Abenteuer, das mit dem heute zur Weltliteratur gehörenden Roman „Der Gott der kleinen Dinge“ der in Kerala geborenen Booker-Prize-Trägerin Arundhati Roy in die so fremde Welt Südindiens führt. Worum es in dem Buch geht, lässt sich laut Literaturtreff in zwei Sätzen auf den Punkt bringen: Es geht um eine angesehene, wohlhabende syrisch-christliche Familie im südindischen Kerala, die innerhalb von zwei Wochen zerbricht wegen ihrer Verstöße „gegen die Gesetze, die festlegten, wer geliebt werden durfte“, also eine Familiensaga. Und es geht darum, in den kleinen Dingen am Rande des Weges die Schönheit des Lebens wiederzufinden.

Zugleich ist das Buch, das seiner Autorin auch Morddrohungen eingebracht und zu einem Aufschrei im Lande geführt hat, eine schonungslose Abrechnung mit den gesellschaftlichen Missständen Indiens, mit den nach wie vor unbarmherzigen Folgen des zwar auf dem Papier abgeschafften, im täglichen Leben aber noch immer dominanten Kastenwesens.

Moderiert wird die Diskussion von Michael Schäke, der nicht nur mehrmals Kerala bereist hat, sondern sich auch im Studium intensiv mit den vielfältigen Aspekten Indiens beschäftigt hat. Alle Interessierten sind eingeladen.