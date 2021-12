Literatur hilft über Einschränkungen hinweg

Lesen macht stark. Mir hat es immer meine Zeit spannend, interessant und leicht gemacht. Wenn man so will, sind Bücher die Beipackzettel des Lebens. Gerade jetzt in der Zeit der Einschränkungen schaffen Bücher unbegrenzte Kontaktmöglichkeiten zu literarischen Figuren, egal aus welchen Ländern, Zeiten oder Milieus sie kommen.

Ich empfehle zwei gewichtige Bücher: Den atemberaubend gut erzählten Roman „Crossroads“ von Jonathan Franzen; er entführt zu Familie Hildebrandt in einen Vorort von Chicago und zeigt uns gesellschaftliche Umbrüche und menschliche Zerrissenheit. Wer Orhan Pamuks Roman „Das Museum der Unschuld“ noch nicht kennt, hat etwas versäumt. Der türkische Nobelpreisträger lässt uns teilhaben an der Liebesgeschichte von Kemal und der schönen Füsun im Istanbul der 70er Jahre. Nach der Pandemie lohnt ein Besuch des Museums im Istanbuler Viertel Çukurcuma, das Pamuk für diesen Roman eingerichtet hat.