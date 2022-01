Literatur auf Leinwand: Marbacher Archiv plant Ausstellung

Wie kommen Bücher auf die Leinwand? Was bleibt vom Text dabei übrig? Und was geschieht mit der Fantasie des Lesers, wenn eine literarische Figur im Film mit einem Mal einen realen Körper, eine reale Stimme bekommt? Diesen Fragen will das Literaturmuseum der Moderne in Marbach am Neckar dieses Jahr in einer Ausstellung nachgehen. Am 25. September soll sie unter dem Titel „Abgedreht. Literatur auf der Leinwand“ eröffnet werden, wie die neue Museumsleiterin Vera Hildenbrandt am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz des Deutschen Literaturarchivs (DLA) Marbach ankündigte.

In Marbach werden Literatur und Philosophie seit 1750 bis hin zur Gegenwart verwahrt. Offiziellen Angaben zufolge ruhen in rund 44 000 Archivkästen mehr als Tausend Nachlässe, Sammlungen von Schriftstellern oder Übersetzern, dazu Archive von Verlagen und Redaktionen. Seit den 70er Jahren sammelt das Archiv nach eigenen Angaben auch systematisch Literaturverfilmungen und Drehbücher. In den Beständen finde sich etwa das vom Schriftsteller Walter Hasenclever (1890 - 1940) verfasste Drehbuch der deutschsprachigen Fassung von „Anna Christie“, dem ersten Tonfilm der Schauspielerin Greta Garbo, und etliche Drehbücher von Erich Kästner (etwa „Pünktchen und Anton“, „Das doppelte Lottchen“, „Drei Männer im Schnee“). In der Ausstellung würden neben Drehbüchern, Filmsequenzen, Fotos und Korrespondenzen auch Filmkritiken der ersten Kinogänger, etwa Franz Kafka, gezeigt. Man durchlaufe 100 Jahre Filmgeschichte, sagte Hildenbrandt.

Das Archiv kündigte am Donnerstag zudem an, dass der Autor Daniel Kehlmann die diesjährige Schillerrede halten soll. Mit der Rede wird jährlich an den Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller am 10. November 1759 erinnert. Kehlmann gehöre zu den bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, teilte das Archiv mit. „Wir sind gespannt, wie Kehlmann Schiller entdecken wird - und welchen Schiller er entdecken wird“, sagte Direktorin Sandra Richter.

