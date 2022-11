Literarischer Kehraus mit Jörg Magenau

Das Saisonende der Kunststiftung Hohenkarpfen bietet mit dem traditionellen Literarischen Kehraus am Sonntag, 6. November, um 16 Uhr zugleich einen Höhepunkt. Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Jörg Magenau liest im Kunstmuseum Hohenkarpfen aus seinem Roman „Die kanadische Nacht“.

Es ist ein berührendes Buch über Abschiede und den Trost des Neubeginns. In seinem ersten Roman blickt Jörg Magenau auf das Leben eines Mannes, der erzählend zu sich selbst reist. Aus einer inneren Enge in ein weites, wildes Land, heißt es in einer Vorschau der Kunststiftung.

In Kanada liegt der Vater im Sterben. Die Nachricht trifft seinen Sohn in einer Krise. Hinter ihm liegt ein gescheitertes Buchprojekt. Seit Jahrzehnten hat er den fernen Vater nicht gesehen, nun überquert er Atlantik und Rocky Mountains, um ihn hoffentlich noch lebend anzutreffen. Doch was ist überhaupt ein Leben? Was weiß man von einem fremd gebliebenen Vater, von der Liebe der anderen und der eigenen? Und wie schreibt man darüber? Die Fahrt durch die kanadische Nacht führt den Erzähler immer tiefer in die eigene Herkunft und hinaus ins Offene. Als er den Vater erreicht, geht etwas zu Ende, aber etwas Neues beginnt auch: die Suche nach dem, was trotz aller Vergänglichkeit bleibt.

Jörg Magenau, geboren 1961 in Ludwigsburg, studierte Philosophie und Germanistik in Berlin. Er ist einer der bekanntesten deutschen Feuilleton-Journalisten und schrieb unter anderem Biographien über Christa Wolf, Martin Walser und die Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger. Zuletzt erschien von ihm „Bestseller: Bücher, die wir liebten ... und die literarische Reportage „Princeton 66“. „Die kanadische Nacht“ ist sein erster Roman.