Literarischer Kehraus beendet Ausstellungsjahr

Hausen ob Verena (leu) - Mit einem ausverkauften Literarischen Kehraus hat die Kunststiftung Hohenkarpfen das Ausstellungsjahr 2022 abgeschlossen. Über den Winter versinkt das Museum auf dem Zeugenberg nun wieder in den Dornröschenschlaf, ehe es zu Palmsonntag 2023 seine Pforten erneut öffnet.

Zwei Ausstellung waren, wie üblich, in diesem Jahr zu sehen. Litt die erste (Paul von Ravenstein und Armin Reumann, „Realismus und Impressionismus“), von April bis Juli, noch unter den Corona-Nachwirkungen, so verzeichnete die jetzt zu Ende gegangene Werkschau mehr als 1500 Besucherinnen und Besucher. Zu sehen war Beispiele aus der selten gezeigten Privatsammlung von Christoph Seeger – Bilder, die noch an den Wänden des ehemaligen Meierhofs hingen, als der traditionelle Kehraus im Vorfeld des Martini-Tags nun stattfand.

Eine Veranstaltung, die zu einer schönen Symbiose aus bildender Kunst und Literatur wurde – denn die Ausstellung hatte in Autor Jörg Magenau einen Anknüpfungspunkt: Sein Vetter ist der Künstler Reinhold Adt, der in Seitingen-Oberflacht lebt und wirkt und in der Ausstellung vertreten ist. Er hatte den Kontakt zum Gast des Sonntags hergestellt. Zudem führte er die große Schar der Gäste kurz in das Werk seines Verwandten ein, der als Journalist, Literaturkritiker zumal, begonnen hat.

Bekannt wurde er durch mehrere Biografien, etwa von Christa Wolf oder des mit dem Hohenkarpfen ebenfalls verbundenen Martin Walser oder auch durch ein knitzes Buch über das USA-Gastspiel der Gruppe 47 vor mehr als 50 Jahren („Princeton 66“). Kürzlich hat er etwas gewagt, was viele Kritiker scheuen – er hat seinen ersten Roman geschrieben, eher eine Novelle von gut 200 Seiten, erschienen bei Klett-Cotta.

„Eine kanadische Nacht“, aus der Magenau in der Galerie las, ist ein Buch über das Suchen und Finden eines Vaters, zu dem der Autor lange Jahre den Kontakt nur aus der Ferne, buchstäblich distanziert, gehalten hatte. Als er mit dem Auto durch Kanada ans Sterbebett seines Vaters fährt, setzt er sich in Gedanken mit den beiden Lebensgeschichten auseinander. Der Roman beruht weitgehend auf Tatsachen aus Magenaus eigenem Leben, ist aber dezidiert ein literarisches Konstrukt, wie der Schriftsteller zu Beginn klarstellte: „Das bin ja nicht ich!“ Seine Lesung stieß aus großes Interesse – und man konnte förmlich eine Stecknadel fallen hören; Magenau, der in Tübingen und in der Uckermark lebt, schreibt elegant, reflektiert und, ja, spannend, wenn er die Fahrt durch die Rocky Mountains zu einer Reise durch zwei Leben gestaltet.

Am Ende viel Applaus für ihn und ein Geschenk aus den Händen des Stiftungsvorsitzenden Friedemann Maurer. Der dankte in seinem Grußwort zudem allen, die am Erfolg der Stiftung mitgewirkt hatten und überbrachte noch die gute Nachricht, dass das Land ein Werk Reinhold Adts aus der aktuellen Ausstellung erworben und dem Hohenkarpfen als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt hat. Die Fotocollage eines Tante-Emma-Ladens in Gunningen ist in ihrer Modernität durchaus untypisch für die Ausrichtung der Stiftungssammlung – und zeigt, dass sie gleichwohl mit der Zeit geht.