Bad Waldsee (sz) - Die Stadtbücherei Bad Waldsee freut sich nach eigenen Angaben über eine neue Mitarbeiterin. Seit dem 15. April ist Lisa Thomasch (Foto: sv) für den Kinder- und Jugendbuchbereich verantwortlich und betreut auch die Mediathek am Schulzentrum Döchtbühl. Bisher war sie in der Internationalen Jugendbibliothek in München sowie im Buchhandel tätig. Mit ihrer Familie lebt Lisa Thomasch in Vogt.