Liquid schlägt Weltmeister OG mit 2:1 in Dota Dreamleague

In der fünften Spielwoche der Dreamleague hat Team Liquid den Weltmeister OG mit 2:1 besiegt. Mit einem nur 13-minütigen zweiten Spiel musste OG die schnellste Niederlage seiner Geschichte einstecken.

„Ohne Boxi waren wir nicht dasselbe Team. Ich bin sehr froh, ihn jetzt auch im Bootcamp dabeizuhaben und diesen Sieg konnten wir zu einem großen Teil auch deswegen holen“, sagte Liquids Kapitän Aydin „iNSaNiA“ Sarkohi im Interview nach dem Spiel über Samuel „Boxi“ Svahn. Der Offlaner des Teams spielte zuvor von Zuhause aus und stieß erst jetzt auch in Person zur Mannschaft in Utrecht.

Die für beide Teams sehr wichtige Serie in der europäischen Liga des Dota Pro Circuit startete gut für OG. Das Team um Kapitän Johan „N0tail“ Sundstein geriet früh in Führung und hielt sie bis zum 1:0.

Das zweite Spiel endete für OG jedoch schnell im Desaster. Kaum ein Spielzug des Teams glückte und Liquid eliminierte wieder und wieder wichtige Helden. Die amtierenden Weltmeister warfen schon nach 13 Minuten und 44 Sekunden das Handtuch, so schnell wie noch nie in der Geschichte des Teams. Das dritte Spiel fiel zwar ausgeglichener aus, sicherte Liquid aber dennoch die Serie.

Die Ergebnisse der fünften Spielwoche spitzen die Situation in der Tabelle weiter zu. OG, Team Nigma und Team Liquid konkurrieren jeweils mit 3:3 um die letzten zwei Plätze beim Abschlussturnier (Major). Alliance ist mit 4:2 in einer besseren Position, könnte aber auch noch das Major verpassen.

An der Tabellenspitze konnte sich Team Secret in der vorletzten Spielwoche bereits den ersten Platz der Liga sichern. Das Team von Clement „Puppey“ Ivanov hob sich stark vom Rest des Feldes ab und sitzt nun mitsamt 500 DPC-Punkten direkt in den Major-Playoffs.

© dpa-infocom, dpa:210220-99-526687/2

