Krämermarkt, Blaskapelle, Open-Air-Konzert und Traktorenschau. Das 38. Dorffest mit Markttag in Liptingen hatte einiges zu bieten. Trotz Regenschauer ließen sich die zahlreichen Besucher nicht die Stimmung vermiesen.

Den Auftakt zum 38. Dorffest mit Markttag am Samstag machte die Band „Leeze“ mit einem Open-Air-Konzert – und ein kräftiger Regenschauer. Doch für Gänsehaut-Feeling sorgte dennoch vor allem der Auftritt der fünfköpfigen Band mit einem gelungenem Auftritt. Die Gruppe, angeführt von der sympathischen Sängerin Lisa Strothmann, versteht es Hits von früher und heute eine ganz eigene Note einzuhauchen.

Die junge Sängerin aus Balingen, die bereits erfolgreich ihr Land bei den Weltmeisterschaften der darstellenden Künste vertreten durfte, hat sich auch in ihrer Heimatregion bereits einen großen Namen gemacht. So konnte die einstige Gewinnerin von Albstadt sucht den Superstar gemeinsam mit ihrer authentischen Band bereits auf zahlreichen Großveranstaltungen und Konzerten ihr Können unter Beweis stellen.

„Leeze“ zieht Publikum in ihren Bann

Auch das Publikum in Liptingen zog die Band mit einem starken Bühnenauftritt und einer einzigartigen Performance in ihren Bann. Auch die örtlichen Vereine hatten sich vorbildlich für das leibliche Wohl der Open-Air-Konzertbesucher vorbereitet und waren bis zur Sperrstunde für die Gäste mit Essen und Trinken parat. Auch Hau den Lukas, Schießbude waren wieder beim Dorffest in Liptingen. Doch das Open-Air war nur ein Teil des vielfältigen Dorffests. Der Sonntag, geprägt vom Krämermarkt, mit mehr als 60 Markt Beschickern, in der Emminger- und Tuttlinger Straße und einem Kunsthandwerkermarkt, mitrund 45 Ausstellern, in und um die Schloßbühlhalle; einem Traktorenoldtimer Treffen waren gelungene Beispiele dafür, wie eine alten Tradition in Liptingen am Leben erhalten wird. Parallel zu den Darbietungen unterhielt der Musikverein Worndorf mit einem Frühschoppenkonzert unter der Stabsführung von Rolf Rentschler auf dem Festgelände. Abgelöst wurden die Musikerinnen und Musiker von der Blaskapelle „Schutzblech“ aus Liptingen, die den Nachmittag musikalisch abrundete.

Die örtlichen Vereine hatten auch am Sonntag wieder für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Für die Kinder gab es das Abenteuerland mit Springburg, dem Kinderschminken, dem Euro-Bungy und dem Tret-Cart-Parcours rund um die Grundschule. In der Grundschule gab es Kaffee und Kuchen für Jung und Alt. So war auch mit dem Kunsthandwerkermarkt in der Schloßbühlhalle viel Interessantes zu bestaunen und manch einer hatte sich auch für ein schönes Kunstwerk entschieden. Technisch versierte Besucher machten sich ein Bild von den Traktoren und hatten Gelegenheit mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen.