Lions Club spendet 20 000 Euro

Der Lions Club Munderkingen-Ehingen feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und hat sich daher entschlossen, mit 20 000 Euro regionale Hilfsgruppen zu unterstützen. Meist sind es Gruppen, denen Lions schon länger hilft, getreu dem Wahlspruch des Clubs: „Helfen, wo Hilfe gebraucht wird“. Das Geld ist durch Aktionen wie das Entenrennen bei der Kirbe, den Weihnachtsmarkt in Munderkingen und Ehingen sowie durch Sponsoren zusammengekommen, erklärte der derzeitige Präsident, Hans-Georg Mast.

Für den Sozialfond „Bürger für Bürger“ nahm Elisabeth Waibel einen Scheck in Höhe von 3200 Euro entgegen. 4200 Euro wurden für die Stammzellen-Typisierung gegeben. Für den Tafelladen kaufte der Lions Club Ware in Höhe von 2500 Euro ein. Elvira Weckerle vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm bekam 3200 Euro, Roland Zeller von der Stiftung Konradihaus Schelklingen 2400 Euro. Manuela Puseljic von der Gruppe „Wir machen mit am Wenzelstein“ kann mit 3000 Euro weiter planen. Die ökumenische Hospizgruppe mit Heide Schrode und Bernhard Platt erhielt einen Scheck über 1500 Euro. Insgesamt hat der Lions Club Munderkingen-Ehingen 2017/2018 Spenden in Höhe von 28 170 Euro verteilt, seit dem Bestehen des Clubs waren es 289 950 Euro in 20 Jahren, sagte Mast.