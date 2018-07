Lions-Club Aalen spendet 20 000 Euro an Malteser

Aalen (an) - Mit einer Spende über insgesamt 20 000 Euro, verteilt auf die vergangenen vier Jahre, unterstützt der Lions-Club Aalen die Arbeit der Malteser im Bezirk Nord- und Ostwürttemberg. Der Betrag geht jeweils zur Hälfte an den Malteser-Kinderhospizdienst sowie an das Café Malta, einem Betreuungsangebot für demenziell erkrankte Menschen. Zur Spendenübergabe trafen sich Marc Walter (Präsident des Lions-Club Aalen), Michael von Thannhausen (Bezirksbeauftragter Malteser Hilfsdienst), Markus Zobel (Geschäftsführer Malteser Dienste für Kinder) und Torsten Felgenhauer (Bezirksgeschäftsführer Malteser Hilfsdienst Bezirk Nord- und Ostwürttemberg). Foto: ???