Linke nominieren Kandidaten für die Landtagswahl

Aalen (an) - Für den Wahlkreis Aalen haben Parteimitglieder der Linken am Mittwochabend Justin Niebius zu ihrem Erstkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Für die Zweitkandidatur wurde Susanne Kempf nominiert. „Ob Transformation der Automobilindustrie, Kinderarmut, der Ausbau des ÖPNV, Wohnbau oder Bildungspolitik“, überall bestehe „Handlungsbedarf“, sagt Niebius. Deshalb möchte er mit modernen, linken Konzepten, aber auch mit Optimismus in den Wahlkampf ziehen.

Den Wählern möchte er dabei zeigen, dass die Corona-Krise auch als Chance begriffen werden kann, Probleme, die sich durch die Pandemie noch einmal verschärft haben, anzugehen. Dazu benötige es nach Auffassung des frisch gewählten Kandidaten vor allem den politischen Willen.

Besonderen Fokus legte Niebius in seiner Bewerbungsrede auf die Situation im Gesundheitsbereich. Das Corona-Virus habe „auf traurige Art und Weise aufgezeigt, wie fehlgeleitet die Politik der vergangenen Jahre in diesem essentiellen Bereich war“. Er fordert, die Solidaritätsbekundungen jetzt nicht wieder zu vergessen und entsprechend zu handeln. Für den Linke-Kandidat sei länsgt klar, „dass nur eine Erhöhung der Gehälter der geleisteten Arbeit tatsächlich gerecht werden kann“.

Auch in der Wirtschaftspolitik benötige es jetzt dringend Maßnahmen. Der Einzelhandel, welcher nach Auffassung Niebius‘ „einen großen Teil der Lebensqualität“ in Ellwangen und Aalen ausmache, habe durch die Krise stark gelitten, während große Tech-Konzerne wie Amazon an Macht und Einfluss gewonnen haben. Hierzu benötige es neue Herangehensweisen – auch vor Ort. Für Menschen, die durch die Krise in Kurzarbeit geraten sind, ihren Job verloren haben oder mit anderen Belastungen kämpfen mussten, ergänzt er: „Wir müssen alles dafür tun, diesen Menschen unter die Arme zu greifen“.

Seinen Eintritt in die Partei während der Landtagswahl 2016 habe er noch in Erinnerung. Jetzt möchte er angehen, was damals nicht gelungen ist: den Einzug in den Landtag.