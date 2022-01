Linke fordern für Arme kostenlose Masken

Der Kreisverband Die Linke Bodenseekreis hat nach eigenen Angaben rund 100 FFP-2 Masken an Kundinnen der Tafel in Friedrichshafen ausgeteilt. Das teilte die Partei mit.

„Gerade Menschen mit geringem Einkommen trifft die FFP-2 Maskenpflicht in Baden-Württemberg schwer. Denn bei Preisen von rund zwei Euro pro Maske müssen Menschen mit wenig Geld überlegen, ob sie sich selbst schützen oder ihr Geld für die nächste Mahlzeit ausgeben. Das darf nicht sein“, so Sander Frank, Kreisvorsitzender die Linke im Bodenseekreis, Stadtrat in Friedrichshafen und Mitglied des Landesvorstands in Baden-Württemberg. Darüber hinaus belaste die aktuelle Inflation und steigende Enegiekosten die Einkommen vieler Bürger sehr stark, so Sander weiter.

Statistisch gesehen sei die Bevölkerungsgruppe zudem einem deutlich größeren Risiko einer Corona-Erkrankung ausgesetzt. „Wenn neben der Impfung die FFP2-Masken zu den wichtigsten Mitteln im Kampf gegen die Pandemie gehören, dann sollten diese auch für alle Menschen zur Verfügung stehen, unabhängig vom Einkommen. Die Grüne Landesregierung hat es verpasst an dieser Stelle zu handeln.“, kritisiert Frank.

Seit dem 12. Januar gilt sowohl in Gastronomie-Betrieben als auch im Einzelhandel die FFP-2 Maskenpflicht. Dadurch werden arme Menschen, wie es in der Mitteilung des Kreisverbands heißt, erneut von Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Deshalb fordert die Linke im Bodenseekreis, kostenlose FFP-2 Masken für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen.

Wer FFP2-Masken benötigt aber Schwierigkeiten hat, diese zu finanzieren, kann sich, wie es in der Mitteilung weiter heißt, per Mail bei sander.frank@linke-bw.de melden.

(Das angehängte Foto ist zur freien Verwendung. Fotocredit: Die Linke Bodenseekreis)