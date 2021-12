Hoher Sachschaden ist entstanden, als ein 71-jähriger Autofahrer am Mittwoch mit einem Linienbus zusammengestoßen ist. Der Mann hatte an der Einmündung Kreisstraße 3318, Abzweigung Killingen, und L 1060 in Richtung Röhlingen gegen 16.20 Uhr den Linienbus eines 62-jährigen Fahrers übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.