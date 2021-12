Linienbus fährt auf Pkw auf

Friedrichshafen (sz) - Der 59-jährige Lenker eines Linienbusses ist am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf einen vor ihm stehenden VW Crafter eines 28-Jährigen aufgefahren, nachdem dieser an einer roten Ampel in der Eckenerstraße warten musste. Glücklicherweise blieben alle sechs Fahrgäste des Busses unverletzt, wie die Polizei berichtet.

Grund für den Unfall war nach Auffassung der Polizei die irrige Annahme des Busfahrers, dass er den Knopf für die Handbremse bereits betätigt hatte und danach den Fuß von der Fußbremse genommen hat. Der Sachschaden am Linienbus beträgt etwa 5000 Euro. Am VW Crafter wird ein Schaden von 1500 Euro angenommen.