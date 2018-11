Die Stonehouse Liners des SV Steinhausen/Rottum bieten einen Lindedance-Kurs für Anfänger an.

Ein kostenloser Schnupperabend findet am Donnerstag, 10. Januar 2019, von 19 bis 21 Uhr im Vereinsheim „'s Mäxle“ (Jahnstraße in Steinhausen/Rottum). Wer weitermachen will, kann sich dann für weitere zehn Übungsabende, jeweils donnerstags bis 28. März, verbindlich anmelden. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro für SVS-Mitglieder und 40 Euro für Nichtmitglieder.