Lindner gewinnt mit Sunfire

Ann-Kathrin Lindner hat sich beim Dressurfestival des RFV Zollenreute in Aulendorf den Sieg in der Dressurprüfung Klasse S** gesichert. Durch den Erfolg mit ihrem Pferd Sunfire hat die Reiterin des TSV Weinsberg gute Chancen auf die Qualifikation zum Iwest-Dressurcup Mitte November in der Stuttgarter Schleyerhalle. Im vergangenen Jahr wurde sie dort Zweite.

50 Reiter starteten am Sonntag ab 12.30 Uhr in der Klasse S** – Intermédiaire I. Die besten 15 durften dann am Montag um 15 Uhr im großen Finale, der Qualifikation für den Iwest-Dressurcup in der Stuttgarter Schleyerhalle, an den Start gehen. Schon die erste S**-Prüfung, die Intermédiaire I, am Sonntag gewann Ann-Kathrin Lindner auf Sunfire. 816,50 Punkte bekam Lindner für ihre Kür, die in dieser Prüfungskategorie rund 5:30 Minuten lang sein darf. Auf Platz zwei folgte Anne Eppinger-Lütkemeier vom VSFP Gestüt Lerchenhof auf Coco-Chanell (811,50), Dritte wurde Anna-Louisa Fuchs vom RV Mannheim auf Sympathikus (809,00). Linda Knoll aus Bad Saulgau, die für den RFV Ostrach startet, landete mit FBW Fairplay auf Rang vier (803,50).

16 Punkte für Stuttgart

Im Finale der S**-Dressur, der Qualifikation zum Iwest-Dressurcup, ging es um 2500 Euro Preisgeld und um die Chance auf die Teilnahme am Finale in Stuttgart. Um sich dafür zu qualifizieren, muss ein Reiter nach den vier Qualifikationsturnieren in Aulendorf, Ludwigsburg, Heroldsberg (Bayern) und Göppingen unter den besten zehn sein. Die ersten drei Turniere sind Freiluftveranstaltungen, in Göppingen wird wie im Finale in der Halle geritten.

In Aulendorf war Ann-Kathrin Lindner auch in der Intermédiaire I-Kür die beste. Sie siegte mit Sunfire mit 44,43 Punkten vor der Bad Saulgauerin Linda Knoll mit FBW Fairplay (44,23). Dritter wurde Markus Schetter vom RV Nürtingen auf Dont stop moving (44,00) vor Christiane Schneider vom RV Ilsfeld auf Sir Admiral from Schneider (43,58). Damit führt Lindner auch die Rangliste für die Qualifikation für Stuttgart an. Für den Sieg in Aulendorf gab es 16 Punkte, Knoll erhielt 14 Punkte, Schetter 13 und Schneider 12. Bis zu Platz 15 gab es jeweils einen Punkt weniger.

Neben der S** gab es beim Festival in Aulendorf noch drei S*-Prüfungen. Den Prix St. Georges gewann Martina Steisslinger vom RFV Böblingen) auf Favory vor ihrem Mann Klaus Steisslinger auf Dynamic Pleasure und Susanne Zeiske vom RFV Münchingen auf Dakira. Die erste Abteilung der S*-Prüfung gewann Carmen Klaus vom PSV Onsmettingen auf Walegro. Ines Knoll vom RFV Ostrach wurde auf Falcao Zweite, mit ihrem zweiten Pferd Drogba sicherte sich Carmen Klaus in dieser Prüfung auch den dritten Platz.

Die zweite Abteilung der S* gewann die letztjährige S**-Siegerin Jasmin Schaudt vom RFV Herbertingern auf Lewis vor Petra Rampe vom RSC Amtzell auf Cavalito und Alisa Miller vom RFV Dietmannsried auf Sullivan. Insgesamt sind an den Turniertagen in Aulendorf mehr als 300 Pferde an den Start gegangen. Es gab Prüfungen von der Klasse L bis M**. „Wir können sehr zufrieden sein“, meinte Turnierleiter Franz Blaser.