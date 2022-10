Lindaus Feuerwehr am Wochenende dreimal gefordert

Lindau (lz) - Die Feuerwehr Lindau ist am vergangenen Wochenende einige Male zu Einsätzen ausgrückt, wie die Wehr mitteilt.

Am Sonntagnachmittag, um 13.53 Uhr forderte der Rettungsdienst die Drehleiter der Lindauer Wehr in das Gemeindegebiet Weißensberg zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall an. Ein Patient musste schonend aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen verbracht werden. Nach erfolgter Ableiterung konnte der Einsatz nach etwa 40 Minuten beendet werden. Im Einsatz war eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache.

Am Freitagnachmittag war die Hilfe der Lindauer Feuerwehr fast zeitgleich gefragt. Um 17.08 Uhr musste die Löschgruppe Altstadt an den Marktplatz zu einer akuten Aufzugsöffnung ausrücken. Ein Aufzug in einem Wohn- und Geschäftshaus hatte sich festgesetzt, während sich noch eine Person im Fahrkorb befand. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch keine Person im Fahrstuhl angetroffen werden. Der Aufzug wurde außer Betrieb gesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Nach knapp einer halben Stunde rückten die Kräfte wieder ab.

Parallel zum Einsatz auf der Insel, wurde um 17.10 Uhr der Löschzug West mit zu einem Supermarkt in der Ludwig-Kick-Straße alarmiert. Nach Eintreffen der Kräfte konnte ein Entstehungsbrand im Motorraum eines auf dem Supermarktparkplatz abgestellten Fahrzeuges festgestellt werden, schreibt die Wehr. Dämmung im Motorraum hatte Feuer gefangen. Umgehend wurde das glimmende Material abgelöscht und die Oberflächen mit einem Rohr gekühlt. Parallel wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die Nachkontrolle mit einer Wärmebildkamera ergab keine weitere Gefahr, sodass die mit zwei Fahrzeugen und sechzehn Kräften eingesetzte Feuerwehr nach etwa dreißig Minuten wieder abrücken konnten. Eine Streife der Polizei war auch vor Ort.