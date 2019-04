Lindauerin fährt in Monaco aufs Treppchen

Am vergangenen Wochenende wurde im Fürstentum Monaco Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal fanden Wettbewerbe der neuen Weltserie WES für E-Mountainbikes statt. Mittendrin: Die Lindauerin Sofia Wiedenroth, seit dieser Saison Profi beim Cube Action Team.

Vier Stationen stehen in der Premierensaison auf dem Programm der E-Mountainbikeserie auf dem Programm. Gleich bei der ersten in Monte Carlo konnte Sofia Wiedenroth mehr als nur Duftmarken setzen. Im Enduro-Rennen über 30 Kilometer und 1300 Höhenmeter mit technisch so anspruchsvollen Uphills und Downhills, dass nur erfahrene Profi-Mountainbiker an den Start gehen durften, belegte sie am Ende nach zwei Stages Platz drei.

Beim Cross-Country-Rennen landete sie sogar auf dem zweiten Platz – obwohl sie gar nicht vorgehabt hatte, bei dieser Disziplin an den Start zu gehen. „Es waren nur eineinhalb Stunden Pause zwischen den beiden Wettbewerben. Und nach einer Renndauer von vier verregneten Stunden, die das Endurorennen gedauert hatte, war ich eigenlich schon ziemlich k.o., aber ich hatte bereits beim Training am Freitag gesehen, dass die Cross-Country-Strecke ebenfalls ein fast übertriebenes technisches Niveau abverlangte und mein Enduro-Rad mit 150 Millimeter Federweg eventuell gar kein Nachteil bei diesem Rennen sein musste. Mein Manager fand es auch gut, also probierte ich es“, so Wiedenroth.

Pulswerte von 190 Schlägen

Gesagt, getan. Die Lindauerin zog neue Reifen auf ihr Mountainbike und begab sich zur Cross-Country-Strecke. Hier mussten die Fahrerinnen sechsmal eine 2,5 Kilometer lange Runde mit 175 Höhenmetern absolvieren. „Sobald der Startschuss ertönte, war ich wieder komplett im Rennmodus. Ich denke, dass mir mein langes intensives Ausdauertraining über den Winter auch sehr zugutekam. Jedenfalls schaffte ich es tatsächlich noch auf den zweiten Platz“, so die glückliche Wiedenroth.

Wer nun glaubt, dass E-Mountainbike die weniger anstrengende Version vom Mountainbikesport sei, schließlich ist bei den Fahrrädern ein Elektromotor verbaut, der liegt falsch. „Meine Pulswerte sind, wenn ich mit E-Mountainbikes fahre, im Wettkampf genauso bei 190 Schlägen pro Minute, wie wenn ich mit meinen normalen Mountainbikes unterwegs bin“, so Wiedenroth. Da die E-Mountainbikes rund zehn Kilo schwerer sind als normale Räder, seien sie schwerer zu kontrollieren. Dazu kommt, dass durch den Motor „alles etwas schneller“ geht und somit auch die Entscheidungen bezüglich der Linienwahl schneller erfolgen müssten. „Die Wege, auf denen wir mit den All-Mountain-Rädern fahren, sind bergauf wie bergab technisch sehr anspruchsvoll. Daher ist es ebenfalls sehr anstrengend damit zu fahren“, so Wiedenroth, die übrigens die einzige Fahrerin war, die es bei beiden Disziplinen des Wochenendes aufs Podium schaffte.