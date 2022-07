Lindauer wollen Insel verbessern

Lindau (lz) - Um auch weiterhin zukunftsfähig und lebenswert zu bleiben erarbeitet die Stadt gemeinsam mit dem Planungsbüro UmbauStadt ein Insel-Entwicklungskonzept. Freiraum, Mobilität, Einzelhandel und Wohnraum – das seien die Themen des Konzeptes in das die Zukunftsvisionen und Ideen der Lindauer Bürgerinnen und Bürger sowie der Besucherinnen und Besucher mit einfließen sollen, heißt es in einer Mitteilung.

Zum Auftakt fand der Insel-Dialog am Bismarckplatz statt. An einem Beteiligungsstand und drei Stadtspaziergängen konnten sich die Bürgerinnen und Bürger in den laufenden Prozess des Inselentwicklungskonzepts (IEK) einbringen. Im Internet könne man noch bis Montag, 8. August, mitmachen.

Dabei hätten alle Bürgerinnen und Bürger Lindaus auch online die Chance, den Planern des Büro UmbauStadt Anregungen mitzuteilen. Die Online-Beteiligung kann über die Homepage beteiligung.stadtlindau.de („Insel-Entwicklungskonzept Lindau IEK“) besucht werden.

Dass es viel zu bereden gibt, das hätten die Bürgerinnen und Bürger beim Insel-Dialog am Bismarckplatz gezeigt. In Gesprächen an einem Tischplan, der die Insel zeigte, wurde über negativ und positiv erlebte Orte gesprochen. Die wurden dann durch Klebepunkte im Plan festgehalten. Als ein Ort mit Potenzial stellte sich am Ende des Tages klar der Bahnhof mit seinem Umfeld heraus, aber auch der Parkplatz auf der hinteren Insel wurde als ausbaufähig bewertet. Tendenziell eher gemischte Reaktionen gab es seitens der zur Maximilianstraße und dem Hafenbereich, positiv bewertet wurden die Grünanlagen insgesamt auf der Insel sowie das Rathausumfeld.

Gleichzeitig wurden auch drei Stadtspaziergänge mit Gruppen von jeweils ungefähr zehn Teilnehmenden durchgeführt. Die Spaziergänge hätten sich mit den drei übergeordneten Bereichen Stadtgestaltung, Mobilität und versteckte Potenziale beschäftigt.

Im Spaziergang „Bodenbelag und Stadtmobiliar“ wären die Themen Poller im Straßenraum, der ruhende Verkehr, Stadtbus und Einzelhandel zur Sprache gekommen. Hauptfokus war die Gestaltung des öffentlichen Raumes. Im darauffolgenden Spaziergang „Fuß-, Radverkehr und ÖPNV“ seien die Themen Kfz- und ruhender Verkehr, aber auch der Stadtbus und der Fuß- und Radverkehr erörtert worden. Die Themen Barrierefreiheit, Logistikverkehr und der Bahnhofsvorplatz wurden ebenfalls intensiv besprochen.

Der dritte Spaziergang „Versteckte Potenziale“ beschäftigte sich hauptsächlich mit den Zwischenräumen in der Stadt, wie zum Beispiel den kleinen Gassen und öffentlich durchgehbaren Innenhöfen. Aber auch weitere Themen wie die Gestaltung der Stadtplätze und des Bahnhofsumfelds wurden thematisiert.

Der Wunsch nach einer autofreien Insel wurde insgesamt am häufigsten genannt, teilweise mit der Ergänzung, das Parken zum Beispiel in ein Parkhaus auf dem Festland zu verlagern. Ein Shuttle zwischen Parkhaus und Insel werde des Weiteren gewünscht.

Als weiteres zentrales Thema steche der Tourismus und seine Auswirkungen hervor. Die Bürgerinnen und Bürger nannten hier als Wunsch unter anderem eine Verringerung des touristischen Verkehrs auf der Insel, aber es werde auch eine steigende Anzahl an Ferienwohnungen und eine zunehmende touristische Ausrichtung von Geschäften als problematisch gesehen.

Häufig genannt wurde das Konfliktpotenzial zwischen Radfahrern und Fußgängern in der Fußgängerzone, aber auch der Wunsch nach mehr Roller- und Fahrradabstellplätzen sei klar ablesbar. Die Pünktlichkeit des Stadtbusses wurde als verbesserungswürdig bewertet.

Die Lindauerinnen und Lindauer wünschen sich auf der Insel unter anderem ergänzende Freizeit- und Kulturangebote wie, Clubs und Aufenthaltsräume für Jugendliche, ein Fitnessstudio, Musikunterricht auf der Insel, Angebote für Familien, Konzerte am Hafen oder Sommerfeste in Form eines Sommerballs.