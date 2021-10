Lindauer Unternehmen unterstützt Kindergärter

Lindau (lz) - Die Edelmann Leaflet Solutions GmbH, Lindau, ein Unternehmen des global agierenden Verpackungsherstellers Edelmann Group mit Hauptsitz in Heidenheim an der Brenz, hat im Rahmen der „Joy of Giving Week“ Ende Oktober Kindergärten und Kindertagesstätten im Lindauer Stadtgebiet unterstützt. Dies teilt das Unternehmen mit. Im Rahmen der „Joy of Giving Week“ unterstützt die Edelmann Group, ein 1913 gegründetes Familienunternehmen, weltweit soziale Projekte in der jeweiligen Region. Dabei gehe es darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und etwas Gutes zu tun. Am Standort in Lindau wurden nun an acht Kindergärten Malpapier, Malvorlagen, Kinder-Sudokus und Mandalas gespendet. Eine besondere Überraschung gab es für die Betreuerinnen und Kinder des Kindergartens St. Maria: Die geplante Neuanschaffung eines Baumhauses konnte Dank der Geldspenden der Mitarbeitenden des Standorts Lindau unterstützt werden. Die Beschäftigten haben dazu eine Spendensammlung organisiert, die Kinder haben sich mit einem strahlenden Lächeln dafür bedankt.