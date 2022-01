Lindauer Landratsamt sucht Wohnungen und Helfer für Flüchtlinge

Es kommen wieder mehr Menschen in den Landkreis Lindau, die Schutz suchen. Das Landratsamt setzt bei der Unterbringung dieser Menschen auf dezentrale, kleine Wohneinheiten, die über den ganzen Landkreis verteilt sind. Jetzt sucht die Behörde Wohnungen und ehrenamtliche Helfer für die Flüchtlinge.

Dezentrale Unterkünfte erleichtern die Integration und vermeiden Brennpunkte, schreibt das Landratsamt. Da seit einigen Wochen – auch durch die aktuelle Lage in Afghanistan – wieder ein stärkerer Zulauf Asylsuchender in Deutschland zu verzeichnen sei, appelliert Landrat Elmar Stegmann an die Gemeinden und Wohnungseigentümer, das Landratsamt bei der Suche nach geeignetem Wohnraum zu unterstützen.

Landkreis muss Beitrag leisten

„Die Asylsuchenden werden innerhalb Deutschlands nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt, innerhalb Bayerns gelten die Verteilungsquoten der Bayerischen DVAsyl“, schreibt das Landratsamt. Über diese Verteilungsquoten müsse auch der Landkreis Lindau seinen Beitrag zur Unterbringung von Flüchtlingen leisten.

Aufgrund der steigenden Zahlen benötigt der Landkreis wieder neue Unterkünfte, um die zugewiesenen Flüchtlinge angemessen unterbringen zu können. „Noch ist der Landkreis in der Lage, die zugewiesen Flüchtlinge unterzubringen, doch dies kann sich auch schnell ändern.“

Landrat Elmar Stegmann habe bei der vergangenen Dienstbesprechung der Bürgermeister diese um Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Objekten mit einer Größe von fünf bis zehn Personen gebeten. Das Landratsamt sucht jedoch nicht nur Wohnungen für Asylbewerber, sondern auch für anerkannte Flüchtlinge.

Letztere wohnen oft als sogenannte „Fehlbeleger“ in den Unterkünften. Das bedeutet, dass sie bereits anerkannt sind, aber auf den freien Markt keine oder keine bezahlbare Wohnung bekommen. Sie bleiben dann in den Unterkünften wohnen.

Ehrenamtliche Helfer sind an ihren Grenzen

Neben Wohnraum sucht das Landratsamt aber auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Diese begleiten bereits seit Jahren mit viel Engagement die Asylsuchenden nach deren Ankunft hier im Landkreis, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Landratsamt Lindau unterstütze die ehrenamtlich Tätigen mit regelmäßigem Austausch und Informationsveranstaltungen. „Dennoch bringt die steigende Zahl Asylsuchender die ehrenamtlichen Helfer an ihre Grenzen.“