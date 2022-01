Lindauer Kindergarten wegen Corona-Fall geschlossen

Die Kindertagesstätte am Hoyerberg hat wegen eines Corona-Falls in einer Gruppe geschlossen. Das Kind, das mit einem PCR-Test positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, war bei Testungen an einer Schnelltest-Station zuvor negativ gewesen und ist deshalb in den Kindergarten gekommen.

Wie lang genau der Kindergarten geschlossen bleiben muss, das sei noch nicht klar, sagt Beate Zanker von der Abteilung Kinder, Jugend und Sport in der Stadt Lindau. Die Kinder des städtischen Kindergartens müssen für fünf Tage in Quarantäne und das Personal für sieben.

Strengere Testpflicht

In den drei städtischen Kindergärten in Lindau gilt eine besonders strenge Testnachweispflicht. Es reicht nicht aus, wie vom Freistaat Bayern vorgegeben, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause testen und das per Unterschrift bestätigen. Stattdessen müssen sie die Kinder vor Ort im Kindergarten unter Aufsicht testen. Alternativ können sie an drei Tagen in der Wochen mit ihrem Kind zu einer offiziellen Teststation gehen.

Bei dem Kind im Kindergarten am Hoyerberg wurde per PCR-Test festgestellt, dass es sich an dem Coronavirus angesteckt hat. Diesen PCR-Test hatten die Eltern mit ihm gemacht, so Zanker. Weil der Test von einer Teststation zuvor negativ war, kam das Kind in den Kindergarten.