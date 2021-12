Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lindauer „Kids auf Schwimmkurs“ – unter diesem Motto unterstützen die Franziska van Almsick Stiftung und der Lions Club Lindau Lindauer Grundschulen beim Schwimmunterricht.

Alle Lindauer Grundschulen sowie die Grundschule Bodolz erhalten während ihres Schwimmunterrichts in der Lindauer Therme zusätzlich Unterstützung von zwei professionellen Schwimmlehrern.

Dadurch lernen besonders die Nichtschwimmer viel effizienter und schneller Schwimmen, als es unter normalen Unterrichtsbedingungen möglich wäre. Dieses Konzept wird von der Franziska van Almsick Stiftung bereits in zahlreichen anderen Städten erfolgreich umgesetzt.

„Ich freue mich sehr, dass diese Aktion so erfolgreich angelaufen ist und alle Beteiligten mit großer Begeisterung dabei sind“ sagte Michael Hankel, Präsident des Lions Club Lindau bei einem Besuch der Kids in der Therme am Nikolaustag. Neben der Franziska van Almsick Stiftung wird er bei diesem Projekt von seiner Ehefrau beraten, die selbst eine kürzlich pensionierte Sportlehrerin ist.

„Ich hoffe sehr, dass der Schwimmunterricht über das gesamte Schuljahr trotz Corona in dieser Form fortgeführt werden kann“, ergänzte er.

Die Finanzierung der zusätzlichen Unterstützung ist für das gesamte Schuljahr 21/22 gesichert. Der Lions Club Lindau übernimmt dabei die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte wird von der Franziska van Almsick Stiftung getragen, die viel Erfahrung bei derartigen Projekten einbringt. Ziel der Stiftung ist es, dass kein Kind die Grundschule verlässt, ohne zumindest eine Schwimmart sicher zu beherrschen.

„Coronabedingt ist in den letzten beiden Jahren der Schwimmunterricht an den Grundschulen leider meist ausgefallen – das ist besonders bei uns am Bodensee eine Katastrophe“, so Hankel weiter. Denn Ertrinken sei die zweithäufigste Unfalltodesursache in Deutschland bei Kindern zwischen 4 und 14 Jahren. Damit der Lions Club das erfolgreiche Projekt gemeinsam mit der Franziska van Almsick Stiftung auch in den nächsten Schuljahren fortführen kann, sind weitere finanzielle Mittel erforderlich. „Jede noch so kleine Spende aus der Lindauer Bevölkerung trägt dazu bei, dass auch in den nächsten Grundschuljahrgängen die Lindauer Kids auf Schwimmkurs sind! Die Kids werden es Ihnen mit leuchtenden Augen danken.“

Das Spendenkonto des Lindauer Lions Hilfswerkes findet sich auf der Webseite des Lions Club Lindau unter www.lionsclub-lindau.de, Verwendungszweck: „Lindauer Kids auf Schwimmkurs“. Auch die Franziska van Almsick Stiftung ist dankbar für jede Spende (www.franziskavanalmsick-stiftung.de).