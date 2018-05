Lindauer Jugendkirche findet künftig im Zwei-Wochen-Rhythmus statt

Seit acht Jahren gibt es schon die Jugendkirche der katholischen Jugend in der Ulrichskapelle in der Lindauer Anheggerstraße. Jeweils am ersten Sonntag im Monat um 19 Uhr treffen sich Jugendliche aus dem ganzen Landkreis, um miteinander Gottesdienst zu feiern und anschließend beisammen zu sein. Dabei werden die Jugendgottesdienste von den unterschiedlichsten Gruppen und Musikbands gestaltet. Weil das Angebot der Jugendkirche schon seit Jahren rege angenommen wird, findet die Jugendkirche ab sofort jede zweite Woche statt: immer am ersten und am dritten Sonntag im Monat. Die nächsten Gottesdienste sind am Pfingstsonntag, am 3. Juni, am 17. Juni, am 1. Juli und am 22. Juli. Weitere Infos gibt es online unter www.katholischejugend.com/jugendkirche.html. Foto: Jugendkirche