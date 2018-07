Lindauer Gymnasiasten packen zu

Lindau (lz) - Sonne, Weißer Germer, Wanderlust – die diesjährigen Tage auf der Lindauer Hütte sind für die Bodensee-Gymnasiasten am 18. Juli bei bester Stimmung losgegangen. Die meisten Teilnehmer wussten sehr genau, was auf sie zukommt.

Neben Germer aushacken, Holz aufstapeln, hoch oben Zäune setzen, „Gschwenden“ (Holzwildwuchs beseitigen) und Unkraut im Alpengarten jäten, hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, in den wunderschönen Bergen rings um die Hütte wandern zu gehen. Da die Gruppe schon vom letzten Jahr wusste, was zu tun war, wurde umso fleißiger geschafft und bis Donnerstag bereits so viel erledigt, wie 2017 in der gesamten Zeit. Dadurch konnten die Lindauer Schüler den Bauern der Spora-Alpe gut unter die Arme greifen.

Nach den anstrengenden Arbeiten wurden sie auf der Lindauer Hütte mit leckerem Essen versorgt. Abende am Lagerfeuer rundeten die Tage gut ab. Neben Marshmallows grillen und Lieder singen hatten sie auch die Chance, an einem Fels gesichert zu Klettern. Ab 22 Uhr war dann Hüttenruhe.

Am letzten Tag machten sich zehn tapfere Schüler um 4.30 Uhr auf den Weg zur Gaisspitze, um einen traumhaften Sonnenaufgang zu erleben. Danach erwartete sie ein ausgewogenes Frühstück. Bis zum Vesper mittags auf der Alpe erledigten die Lindauer Gymnasiasten noch letzte Arbeiten, bevor sie sich müde, aber glücklich über die tolle Arbeitsleistung, die wirklich sichtbar war und durch viel Lob seitens der Alpbauern sozusagen auch hörbar, auf den Rückweg zum Bus nach Lindau machten.

Die Fahrt wurde aufgrund des gemeinnützigen Charakters der Arbeit Arbeit von der Gemeinde Tschagguns, der Alpgenossenschaft der Sporaalpe und dem Amt für Umwelt finanziell unterstützt.

Ein besonderer Dank der Reise- und Arbeitsgruppe galt dem Team der Lindauer Hütte für die liebevolle und reichliche Verköstigung.