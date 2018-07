Lindauer freuen sich zu früh - SV Achberg verpasst die Wende

Fußball-Kreisliga A II intern

uFAus Fernsehgründen ist der Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II nicht verzerrt. Sonst hätte die Saison nicht begonnen, während die Live-Konferenz noch lief, hätte sich Lindau nicht zweimal zu früh gefreut, während halb Deutschland Sportschau guckte. Dafür waren gleich mehrere Spiele am ersten Spieltag fernsehreif.

uFZum Beispiel Frank Trautweins Solo: 40 Meter spurtete Nonnenhorns Routinier - in der letzten Minute - über den Platz, umspielte Mann, Maus und Torwart und hatte dann noch die Übersicht, nicht auf die im Abseits stehenden Mitspieler abzulegen, sondern selbst zu verwandeln. So beschreibt es Nonnenhorns Coach Ömer Albayrak und so hat es sich zugetragen. Eriskirch, das so stolz auf seine Abwehr ist, bekam gleich fünfmal eingeschenkt und legte einen Fehlstart hin. Dabei hatte es nach Markus Buhmanns Freistoß gut ausgesehen. Der TSV hatte aber eine Regel gegen sich: "Drei Tore kassieren und fünf schießen, das haben wir schon in der Vorbereitung immer so gemacht", sagte Albayrak.

uFEriskirch jubelte beim 1:0 gewiss nicht so wie Lindaus Daniel Rupflin in der 83. Minute am Samstag. Als der Lindauer zum 3:3 gegen Schlachters ausglich, hofften alle auf ein Happy End und warfen sich auf ihr Stürmertalent. Zu früh gefreut: Aufsteiger Schlachters konterte eiskalt und traf nur Sekunden später zum 3:4 - übrigens aus exakt derselben Position, aus der Torschütze Florian Boss davor nicht getroffen und so Lindaus Konter zum 3:3 ermöglichte.

uFDeutlich sorgenfreier konnte da der TSV Meckenbeuren aufspielen. Zwar verlief das Spiel gegen die TSG Ailingen gestern nicht so deutlich wie es sich nach dem 5:0 anhört. Nach dem 2:0 gaben sich die Gäste aber merklich auf. "Das Team hat zum Auftakt alles gemacht, was ich gesagt habe", freute sich Stefan Greinwald. Er fand gestern offenbar die richtigen Worte.

uFOhne Worte waren dagegen die Achberger. Warum gelang gestern die Sensation gegen Neukirch nicht, aus einem 0:4 ein 4:4 zu machen? "Eigenes Unvermögen", vermutete Pressesprecher Martin Reischmann etwas ratlos. Neukirch sei nach 70 Minuten stehend k.o. gewesen, als Achberg zu seiner Aufholjagd ansetzte. Als bei einem Freistoß der Ball unhaltbar über Achbergs Keeper Stefan Bühler hinwegflog, platzten Achbergs Hoffnungen auf die Sensation gegen den Aufstiegskandidaten. Zufrieden war der SVA trotzdem: "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie gegen ein Top-Team mithalten kann und besser spielt als es in der B-Liga je denkbar war", erklärte Pressesprecher Reischmann.

uFSehr wohl B-Liga-verdächtig war die Leistung des TSV Oberreitnau bei der SG Hege/Bodolz. Zugeschaut haben da nur wenige, weil der Spielbeginn mitten in der Schlusskonferenz der Bundesliga lag. Diese wenigen wären besser vor dem Fernseher geblieben, denn das Derby war arm an Torszenen. Entschieden hat es das Duo Wolfgang Fluhr/Wolfgang Jehle; wegen des Ausfalls von Spielmacher Eisenbach wechselte Fluhr selbst auf die Zehn und bediente seinen Stürmer mit herrlichen Vorlagen. Zwei davon wurden zu Toren. Gegen Oberreitnau reichte das.

uF"Es ist bei diesen Temperaturen immer angenehmer, in Führung zu liegen", weiß Tettnangs Trainer Hans-Peter Dannecker. Die TSV-Zweite hatte mit der SG Hergensweiler/Niederstaufen auch konditionell keine wirklichen Probleme, vor allem nach dem 3:1. Davor kamen die Gäste durchaus zu Chancen auf den Ausgleich. Dannecker ist mit dem Saisonauftakt zufrieden: "Läuferisch haben wir viel investiert, das Ergebnis stimmt", freut sich Tettnangs Coach.

uFWer kommende Woche fahrerisch einiges investiert, kann übrigens zu gleich drei A-Liga-Erlebnissen kommen. Ganz wie bei den Großen ist der zweite Spieltag dreigeteilt. Fußballverrückte freut"s, und man darf auf ähnlich viele Tore hoffen wie am vergangenen Wochenende. Bereits am Freitagabend erwartet der SV Tannau den ersten Spitzenreiter der neuen Saison, den TSV Meckenbeuren.