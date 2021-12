Lindauer Fachoberschüler und Berufsschüler unterstützen die Lindauer Tafel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach knapp drei Monaten intensiver Projektarbeit konnte das Adventskalenderprojekt der 11. Klasse für Gestaltung an der Lindauer Fachoberschule und des Landesfachsprengels für Packmitteltechnologie auch ohne Verkaufsphase auf dem Lindauer Weihnachtsmarkt erfolgreich abgeschlossen werden.

Dank der tatkräftigen Unterstützung von Hans Kolb Wellpappe-Digitalsolutions aus Memmingen, war es möglich geworden, den von Schülerinnen und Schülern digital gestalteten Adventskalender von einem Bildschirmentwurf in eine reale Verpackung umzusetzen. Ein wirklich großartiges Erlebnis seinen eigenen Entwurf als Verpackung in den Händen halten zu können, sagte die Schülerin ein bisschen stolz, deren Entwurf für die Produktion ausgewählt wurde. Mit großer Freude konnte der Spendenscheck stellvertretend für alle Projektbeteiligten durch drei Schüler:innen an Herrn Harald Thomas, Geschäftsführer der Lindauer Tafel, überreicht werden.

Durch den tollen Abverkauf an Interessenten aus dem Lindauer Landkreis als auch innerhalb des Lehrerkollegiums des Beruflichen Schulzentrums Lindau sowie dessen Freunde und Bekannte ist ein stattlicher Betrag zusammengekommen, freut sich Projektleiter, Johannes Wörtz und sagt ganz herzlichen Dank.