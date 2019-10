Lindau Islanders feiern Sensationssieg beim Spitzenreiter

Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätten sie ihm nicht machen können: Die Bürger von Steinhausen an der Rottum haben Hans-Peter Reck am Sonntagabend zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt – an seinem 38. Geburtstag.

„Ich freue mich wahnsinnig über dieses eindeutige Ergebnis“, sagte Reck nach der Verkündung der Ergebnisse.

Interesse war auch im Rathaus spürbar Seinem Kontrahenten, dem Gemeinderat und erstem stellvertretendem Bürgermeister von Steinhausen, Günter Lehmann, dankte er für den fairen Wahlkampf.